Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

İzmir
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Ligde 7 maçtır mağlup olan Göztepe, 27 puanla 18. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Wilker Angel ve Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.
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