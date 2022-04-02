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Spor, Futbol

Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Göztepe, 31. hafta müsabakasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 02.04.2022
Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

İzmir

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde 7 maçtır mağlup olan Göztepe, 27 puanla 18. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Wilker Angel ve Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.


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