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Spor, Futbol

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Trabzon'dan üzücü bir sonuçla döndük

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, sonucun kendileri için üzücü olduğunu söyledi.

Ali Korkmaz   | 07.01.2021
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Trabzon'dan üzücü bir sonuçla döndük

Izmir

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Trabzonspor karşısında ilk yarıda savunmada gerekli agresiflikte olmadıklarını belirtti.

Kazandıkları topları pas hataları ile tekrar rakiplerine kaptırdıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Bizim için hem savunma hem de hücum anlamında kötü bir devreydi. İkinci yarı ise oyuncularımız daha cesaretli bir şekilde sahadaki yerini aldı. İkili mücadele kalitemiz yükseldi, rakibi karşılama mesafemiz rakip kaleye daha da yaklaştı. Bu noktada bazen ortalarda bazen ise son pas tercihlerinde hatalar yaptık. Son vuruşlarda da istediğimiz bitiriciliğe ulaşamadık. Trabzon'dan üzücü bir sonuçla döndük."

Göztepe, 5 maçtır kazanamıyor

Ligde 7. hafta erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Göztepe, bir haftayı maç yapmadan geçtiği son 6 haftada topladığı 1 puanla ligde en az puan toplayan takım oldu.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Beykan Şimşek, dünkü karşılaşmada 86. dakikada Marko Mihojevic'in yerine oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Beykan Şimşek, Süper Lig'de en son 2015-2016 sezonunda 19 Mayıs 2016'da Sivasspor formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmişti.

Ligin 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe'de dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Obinna Nwobodo forma giyemeyecek.

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