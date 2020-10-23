Euro
9.45
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,902.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Artık kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var." dedi.

Ali Korkmaz   | 23.10.2020
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Artık kazanmak istiyoruz Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

İzmir

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmaya başladıkları ilk 11'le topa sahip olan ve iyi pas yapan bir takım düşüncesini sahaya yansıtmak istediklerini kaydetti.

Ancak yaptıkları erken top kayıplarının organize olmalarını engellediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu ama genel anlamda rakibimizin topa daha hakim olduğu bir devre oynandı. İkinci yarıda ise takımımızın dinamizmi arttı özellikle son yarım saat geçiş atakları adına çok elverişli alanlar doğdu. Burada bazen son pas bazen de son vuruş kalitesi anlamında sonuca varamadık ve karşılaşma berabere sona erdi. Artık kazanmak istiyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var, çok çalışarak bir sonraki maçımızda bunu başarmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında en yüksek rakama ulaşıldı
DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış bölgesel OHAL'i zorunlu kılıyor

Benzer haberler

'Maçı televizyondan seyredenler zevk almamıştır'

'Maçı televizyondan seyredenler zevk almamıştır'

'Artık kazanmak istiyoruz'

Kasımpaşa ile Göztepe berabere kaldı

Göksel Gümüşdağ: Azerbaycan ve Karabağlı can kardeşlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız

Göksel Gümüşdağ: Azerbaycan ve Karabağlı can kardeşlerimizi burada ağırlamaktan onur duyacağız
Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi
Galatasaray Erzurum deplasmanında

Galatasaray Erzurum deplasmanında