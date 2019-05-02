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Spor, Futbol

'Göztepe karşısında beşincilik için fırsat oluşturmak istiyoruz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, "Geçen hafta kazansaydık, beşincilik için çok önemli bir adım atacaktık. Bu fırsatı değerlendiremedik." dedi.

Süleyman Elçin   | 02.05.2019
'Göztepe karşısında beşincilik için fırsat oluşturmak istiyoruz'

Antalya

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geride kalan haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak beşincilik için çok önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini belirterek, "Göztepe karşısında beşincilik için fırsat oluşturmak istiyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak Antalyaspor'un teknik direktörü Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.

Göztepe'nin özellikle son dört haftadır takım savunması yapmaya çalıştığını aktaran Korkmaz, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında bunda başarılı olduklarını söyledi.

Rakiplerinin Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldığını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Takım savunmasında blok halinde oynamaya çalışacaklar. Biz de aynı şekilde oynayıp, onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Geçen hafta kazansaydık, beşincilik için çok önemli bir adım atacaktık. Bu fırsatı değerlendiremedik. Göztepe karşısında beşincilik için fırsat oluşturmak istiyoruz. Göztepe karşısında büyük bir baskı altında oynayacağız. Onlar için final gibi bir maç. Taraftar baskısı da olacak. Bunun üstesinden inşallah geleceğiz. Takım halinde oynadığımız sürece her maça ortak olabiliriz. Bu maçta da aynı şekilde hareket edeceğiz. Ligdeki ilk hedefimiz olan 41 puana ulaştıktan sonra artık sezona maç maç bakmaya başladık. Göztepe müsabakasında alacağımız sonuca göre bazı şeyler ortaya çıkacak. Kaybetmeden dönmemiz lazım."

Korkmaz, bir gazetecinin, "Kalan maçlarda alacağınız kaç puan takımı Avrupa'ya taşır?" sorusuna, "Tüm maçları kazanırsak, Avrupa'ya gideriz. Kaç puan alacağımızı bilemem. Sezon sonu puanımız için bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.


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