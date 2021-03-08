Göztepe Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İzmir'den puansız gönderdi

İzmir
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor İzmir'de karşı karşıya geldi.
Göztepe, karşılaşmaya golle başladı. 4. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Zulj meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta Leo'ya da çarpan top filelere gitti: 1-0.
20. dakikada Diabate'nin düşürülüşüyle kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda kaleci Szumski'nin müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Diabate'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarpıp kornere çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarının başında beraberliği yakaladı. 48. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın yaptığı ortada kale önünde müsait durumdaki Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
56. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla Emrah Başsan'dan seken topla kaleciyle karşı karşıya kalan Chahechouhe'nun şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.
83. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ortada ceza sahası içindeki Diabate, topu Halil Akbunar'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
86. dakikada Halil'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.
90+5. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Da Costa'nın müdahalesiyle Tripic yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterip Da Costa'yı sarı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Küçük, Da Costa'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Penaltı atışını kullanan Alpaslan Öztürk 90+8. dakikada topu filelere gönderdi.
Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 39'a çıkarıp 9. sıradaki yerini korudu. Göztepe yenilgisiyle son 4 maçta 3. kez sahadan puansız ayrılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor haftayı 26 puanla 19. sırada tamamladı.
Bu haftaya kadar en erken golünü 4. dakikada attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında bulan Göztepe, daha önce 9. dakikada Fenerbahçe karşısında fileleri havalandırmıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Johanna Omolo ile kırmız kartla cezalandırılan Manuel Da Costa 14 Mart Pazar günkü Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da karşılaşmaya yedek başlayan Hasan Hatipoğlu'nun bebeğinin anne karnında vefat ettiği, teknik direktör Mesut Bakkal'ın izin vermesine rağmen kafileyle İzmir'e geldiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.