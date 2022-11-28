Dolar
18.63
Euro
19.47
Altın
1,761.46
ETH/USDT
1,171.40
BTC/USDT
16,200.00
BIST 100
4,917.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maçla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Bağış, Tezcan Ekizler, Meriç Ürer   | 28.11.2022
Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor

İzmir

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Sahaya girerek kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ve bazı şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Tribünde fişekleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E ile fişekleri sırt çantasıyla sahaya sokarak misafir tribünün tuvaletlerine bıraktıkları tespit edilen özel ambulans şirketi görevlileri A.G. ve H.K. ile ilgili soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de statta görev yapan özel ambulans şirketi hakkında soruşturma başlattı.

Ozan Evrim Özenç taburcu edilecek, yaralı taraftarın durumu iyiye gidiyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Stat içindeki olaylar sırasında bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, müsabaka tatil edilmişti. Kaleci Ozan Evrim Özenç ve fişekle yaralanan taraftar, hastaneye kaldırılırken, 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Başına aldığı darbe sonrası yaralanan Ozan Evrim Özenç ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın tedavileri devam ediyor.

Başında kesik oluşan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumunun iyi olduğu, gün içinde taburcu edileceği bildirildi.

Atılan fişekle yüzünden yaralanarak ameliyat edilen Mehmet Çakır'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Düzce'deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı
Bakan Kirişci'den 81 ilin belediye başkanlarına 'su seferberliği' mektubu
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi
Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Benzer haberler

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor

İzmir'deki derbi maçta yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi

Göztepe-Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi

Fas'ın Belçika'yı yenmesinden sonra Brüksel ve Hollanda'daki kutlamalarda olaylar çıktı

Fas'ın Belçika'yı yenmesinden sonra Brüksel ve Hollanda'daki kutlamalarda olaylar çıktı
Göztepe ile Altay, profesyonel liglerde 59. kez karşılaşacak

Göztepe ile Altay, profesyonel liglerde 59. kez karşılaşacak
Gaziantep'te 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak

Gaziantep'te 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet