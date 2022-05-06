Dolar
14.94
Euro
15.79
Altın
1,883.24
ETH/USDT
2,729.20
BTC/USDT
36,338.00
BIST 100
2,455.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Giresunsporlu Okan Kocuk: Çok şükür lige tutunmayı başarabildik

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi.

Gültekin Yetgin   | 06.05.2022
Giresunsporlu Okan Kocuk: Çok şükür lige tutunmayı başarabildik Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Başarılı file bekçisi Kocuk, AA muhabirine, bu sezon yeni kurulan bir takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Sezon başında çoğu kişide Giresunspor'un küme düşeceği düşüncesi olduğunu dile getiren Kocuk, "Belki Giresun halkı bile tutunabileceğimize inanmıyordu. Bakıldığında ilk 6 hafta galibiyetsiz geçti, belki bir gol attığımız 6 haftaydı ama Göztepe deplasmanından sonra toparlanan bir takım vardı." dedi.

Kocuk, takımın birbirine alışmasıyla galibiyetlerin gelmeye başladığını kaydederek, "Çok şükür ligin sonunda lige tutunmayı başarabildik, güzel bir hikaye yazıldı diye düşünüyorum. Sezon başından beri inişler, çıkışlar tabii ki üzüldük. Yeri geldi çok da sevindiğimiz zamanlar oldu ama sonu bence çok mutlu bitti." ifadelerini kullandı.

Takım olarak kısıtlı bir kadroyla ligde mücadele ettiklerinin altını çizen Kocuk, şöyle devam etti:

"Son on haftada giden arkadaşlarımız oldu. Bakıldığında kenardan yapabileceğimiz hamleler de kalmamıştı ama gerçekten içeride çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel bir aile olgusu vardı, bizi bence başarıya götüren de buydu. Herkes birbirine sımsıkı sarıldı ve başarı böyle geldi. Çünkü oyuncular, personel, yöneticiler olsun herkes birbirine inandı ve günün sonunda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. En önemli faktör birbirine inanmak ve aile olabilmekti. Biz de bunu gerçekten çok iyi başardık."

Kocuk, kendisinin iyi bir sezon geçirdiğini dile getirerek, "Sonuçta arkadaşlarım olmasa ben de böyle bir sezon geçiremezdim. Takım savunmasını iyi yapan takımlardan biriydik. Küme düşmemeye oynadık ama ligde en az gol yiyen beş takımdan biriyiz, bu da takım savunması sayesinde oldu." şeklinde konuştu.

Geleceğiyle ilgili olarak Okan Kocuk, "Tabii kiralık oyuncuyum, geri döneceğim. Galatasaray'da da oynamak istiyorum, hedefim Galatasaray'da oynamak. Galatasaray'ın oyuncusuyum ama hayat, zaman ne getirir, bunu bilemeyiz." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı
ABD'de Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısına sınırlama getirildi
Pfizer'in Kovid-19 hapının tekrar pozitif çıkan hastalara faydası konusunda kanıt yok
Türkiye'de 1253 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Süper Lig kadrosu için kolları sıvadı

Giresunsporlu Okan Kocuk: Çok şükür lige tutunmayı başarabildik

Giresunsporlu Okan Kocuk: Çok şükür lige tutunmayı başarabildik
Galatasaray Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Galatasaray Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak
Fatih Karagümrük yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fatih Karagümrük yarın Göztepe'yi konuk edecek