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Spor, Futbol

Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da futbolcular, geride kalan 14 haftada oynadıkları karşılaşmalarda kendi kalelerine 4 gol attı.

Atakan Çıtlak  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı

Giresun

Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapıdan oyuncu takviyeleriyle başlayan Giresun temsilcisi, ligde 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

Geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 23 gol gördü.

Karadeniz ekibinde bu gollerin 4'ü kendi oyuncularından geldi.

Faruk Can Genç 6. haftada 3-1 yenildikleri Ankara Keçiörengücü ile 14. haftada 3-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasında, Mehmet Keskin 9. haftada 1-0 yenildikleri Boluspor maçında, Kadir Seven ise 13. haftada 4-1 mağlup oldukları Kocaelispor maçında kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

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