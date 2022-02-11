Dolar
13.52
Euro
15.41
Altın
1,826.83
ETH/USDT
3,100.00
BTC/USDT
43,500.00
BIST 100
2,028.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Soruyor?" başlıklı programın canlı yayın konuğu oluyor.
logo
Spor, Futbol

Giresunspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gültekin Yetgin   | 11.02.2022
Giresunspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

Giresun

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ve 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un uzun süreli kalp hastalıklarına yol açabileceği tespit edildi
Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı
Birçok ülke azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı sayesinde Kovid-19 tedbirlerini kaldırıyor
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hong Kong Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor

Benzer haberler

Giresunspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

Giresunspor yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

Göztepe'de artık tek hedef Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak

Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek
'Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici'

'Penaltılarla kaybetmek üzüntü verici'