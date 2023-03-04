Giresunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Giresun
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 17. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son verip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, bugün havayolu ile Konya'ya hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.