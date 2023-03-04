Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Giresunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Giresunspor, yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Gültekin Yetgin   | 04.03.2023
Giresunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Giresun

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 17. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son verip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, bugün havayolu ile Konya'ya hareket edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi
Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı
Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor
15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada yeniden karar verildi
Meslek liseleri depremzede öğrenciler için konteyner sınıf üretimine başladı

Benzer haberler

Giresunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Giresunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de yarın Sivasspor’u konuk edecek

Trabzonspor, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Trabzonspor, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan "birlik ve beraberlik" mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan "birlik ve beraberlik" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet