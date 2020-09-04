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Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Türkiye'nin iyi mücadele ettiğini ve kendini güvende hissettiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 04.09.2020
Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum Fotoğraf: Atila Altuntaş / AA

Stockholms Lan

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Fransa ve Portekiz ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın, Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Nordfeldt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nde forma giymekten ve Ankara'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirtti. 

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Gençlerbirliği'nin kariyeri için iyi bir seçim olduğunu belirten 31 yaşındaki kaleci, ''Gençlerbirliği iyi bir takım ve futbolcular her konuda rahat. Ankara harika ve modern bir şehir. Vatandaşım Mattias Johansson'un da bu sezon Gençlerbirliği'ne katılmasıyla bizim için her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.

''Kovid-19 önlemlerinden memnunum''

Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere de değinen Nordfeldt, ''Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye iyi önlemler aldı. Kendimi güvende hissediyorum. Sokağa çıkıldığında maske kullanılıyor, insanların ateşi ölçülüyor ve sık sık kontrol ediliyor.'' dedi.

Türkçe öğrenmeye meraklı olduğunu aktaran Nordfeldt, ''Elimden geldiği kadar Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Amacım basına Türkçe demeç verebilmek, konuşulanları daya iyi anlayabiliyorum ama şimdilik konuşmak çok zor.'' ifadelerini kullandı.

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