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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

30.05.2019
Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Ankara

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

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