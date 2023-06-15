Gençlerbirliği Yaz Dönemi Futbol Okulları, 3 Temmuz'da başlayacak

Ankara
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz dönemi futbol okulları, 8 hafta sürecek.
Futbol okulları, 2007-2017 yılları arasındaki tüm yaş gruplarını kapsayacak.
"Eğitim ve disiplin mucizeler yaratır" öğretisiyle Beştepe, Etlik ve Yaşamkent olmak üzere üç farklı tesiste, aynı program doğrultusunda eğitimler verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.