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Spor, Futbol

Gençlerbirliği Yaz Dönemi Futbol Okulları, 3 Temmuz'da başlayacak

Türk futboluna birçok önemli oyuncu kazandıran, Ankara'nın Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Gençlerbirliği'nde, yaz dönemi futbol okulları başlıyor.

Halil İbrahim Avşar  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Gençlerbirliği Yaz Dönemi Futbol Okulları, 3 Temmuz'da başlayacak

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz dönemi futbol okulları, 8 hafta sürecek.

Futbol okulları, 2007-2017 yılları arasındaki tüm yaş gruplarını kapsayacak.

"Eğitim ve disiplin mucizeler yaratır" öğretisiyle Beştepe, Etlik ve Yaşamkent olmak üzere üç farklı tesiste, aynı program doğrultusunda eğitimler verilecek.

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