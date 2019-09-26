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Spor, Futbol

Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ömer Hakan Kibar   | 26.09.2019
Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi

Ankara

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

13. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında ceza yayının hemen önünde topla buluşan Rahmetullah Berişbek'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

55. dakikada Osmaniyespor'da kaleciyle defans arasında anlaşmazlık yaşanınca ev sahibi Gençlerbirliği 2-0 öne geçti. Osmaniyespor defanstan top çıkarırken Hamit Bayraktar meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda'ya vermek istedi ancak kaleci kalesini terk edince top ağlarla buluştu: 2-0

Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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