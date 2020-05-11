Gençlerbirliği İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdı

Ankara
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer olan Mattias Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.
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