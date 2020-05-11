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Spor, Futbol

Gençlerbirliği İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 11.05.2020
Gençlerbirliği İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdı

Ankara

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer olan Mattias Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.


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