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Spor, Futbol

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Mini bir lig oynayacağız

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız." dedi.

Halil İbrahim Avşar   | 11.06.2020
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Mini bir lig oynayacağız

Ankara

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'deki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü çıkacak.

Süper Lig'de 28 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, 27. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki son maçlarını 14 Mart'ta deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynadıklarını hatırlatarak, "Tam üç ay sonra bu kez Ankara'da Konyaspor ile bir maça çıkıyoruz. Aradan geçen bu üç ay, dünyada, ülkemizde ve futbolumuzda çok şeyi değiştirdi. Ne Gençlerbirliği ne de Konyaspor üç ay öncekiyle aynı..." ifadelerini kullandı.

"Lig zor ve farklı olacak"

"Herkes hazırlığını elinden geldiğince yaptı." diyen Cavcav, şöyle devam etti:

"Psikolojik ve maddi olarak çok zorlu bir süreçten geçtik ama sonunda özlediğimiz futbola dönmenin sevincini yaşıyoruz. Bu zorlu günlerin ardından ilk maçımızda taraftarımızla da kucaklaşmak isterdik ama bunun için hala çok erken. Adeta 8 haftalık mini bir lig oynayacağız. Haziran ve temmuz aylarında yaşanacak 8 haftalık bir süreç var. Hem sıkı önlemler altında hem de haziran, temmuz sıcağında oynanacak lig, zor ve farklı geçecek."

Cavcav, "Ülke olarak pandemiye karşı daha bilinçliyiz. Önlemler alınıyor, senaryolara hazırlıklıyız. Temennim, koronavirüsten koruduğumuz futbolcularımızı, böylesine sıcak havalarda da koruyabilmek. Takımlarımıza sakatlıksız, hastalıksız bir 8 hafta diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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