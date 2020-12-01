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Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin maçlarda giyilen imzalı formaları açık artırmayla satışa çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, maçlarda giyilen ve futbolcular tarafından imzalanan formaları dijital ortamda açık artırmayla satışa çıkacak.

Kerem Kocalar   | 01.12.2020
Gaziantep FK'nin maçlarda giyilen imzalı formaları açık artırmayla satışa çıkıyor

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dijital çağ çerçevesinde Hollanda merkezli MatchWornShirt.com firmasıyla anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma kapsamında takımın oynayacağı maçlarda oyuncuların giydiği ve maç sonrası imzaladıkları formaları, MatchWornShirt.com web sitesi üzerinden açık artırmayla satışa çıkacak ve her bir forma için en yüksek teklifi yapan taraftar kırmızı-siyahlı formanın sahibi olacak.

MatchWornShirt.com platformunda ilk olarak önceki hafta 1-0 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında futbolcuların giydiği imzalı formalar satışa sunulacak.

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