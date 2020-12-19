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Ankara, Kızılay Meydanı. Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Gaziantep FK'dan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Feride Pelin İnal   | 19.12.2020
Gaziantep FK'dan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir hastanede meydana gelen patlama sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileriz." ifadesine yer verildi. 

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.




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