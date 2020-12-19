Gaziantep FK'dan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gaziantep
Gaziantep Futbol Kulübünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir hastanede meydana gelen patlama sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileriz." ifadesine yer verildi.
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.
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