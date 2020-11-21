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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Ali Korkmaz   | 21.11.2020
Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor'u tek golle geçti Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.

Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta top auta gitti.

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Günay topu kornere uzaklaştırdı.

88. dakikada Murawski'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Bakalorz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada Rodallega'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına girmeden buluşan Mesanovic'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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