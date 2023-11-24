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Spor, Futbol

Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Mehmet Akif Parlak  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Gaziantep FK, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Gaziantep

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 12 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 12 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Ligde son iki maçını kazanan ve 15 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında da sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti ve Ertuğrul Ersoy, başkent temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'ne hiç kaybetmedi

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan 5'ini Gaziantep temsilcisi kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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