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Spor, Futbol

Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Mehmet Akif Parlak   | 11.02.2022
Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gaziantep

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 24 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, maç eksiğiyle 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sarı kart cezalısı Kitsiou ve sakatlığı devam eden Halil İbrahim Pehlivan İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

Deplasmanda sadece 1 galibiyeti var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda, istediği puanları almakta zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, dış sahada oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.


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