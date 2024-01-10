Dolar
29.97
Euro
32.78
Altın
2,030.11
ETH/USDT
2,377.10
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,838.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Süper Ligin 20. haftasındaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlıyor
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, bugün oynanacak Atakaş Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak.

Mehmet Akif Parlak  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

Gaziantep

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sumudica'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir. Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Benzer haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Hatayspor karşısında takımın başında olmayacak

Hatayspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiß

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması berabere bitti

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması berabere bitti
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin inşası sürüyor

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin inşası sürüyor
Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet