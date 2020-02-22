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Spor, Futbol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık

Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık." dedi.

Ali Korkmaz   | 22.02.2020
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, onlara kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzatma bölümünde yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da birçok fırsat yakaladığını kaydeden Parlatan, şöyle konuştu:

"İkinci devre iyi bir görüntü çizdik. Duran top organizasyonunda kornerden 1-0'ı bulmamız önemliydi. Bundan sonra önde baskıyı kurduk, geriye yaslanmadık. Bizim istediğimiz oyun anlayışıydı. Futbolda böyle oluyor, üzücü bir durum, 2-0 yapabilirdik ama üzgünüz. Duran top organizasyonundan rakibimiz 1-1'i yakaladı. İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, onlara kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik."

Sumudica: Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, rakiplerinden iyi oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu taraftarı hak ediyor bu takım. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor."

Karşılaşmadan notlar

Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Göztepe'nin engelli taraftarı Zeki Sergen Hasçetin, müsabakadan önce Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin'le sahaya girerek topu filelere gönderdi. "Bu statta engel yok, sevgi var" sloganıyla karşılaşmanın ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan önce hazırladıkları koreografiyle kulübün kurucuları, efsane kadro, kulüp başkanı Mehmet Sepil ve stada ismi verilen Gürsel Aksel'i anlatan afişler açtı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ve futbolcular, maçtan önce tribündeki taraftarlara baklava ikramında bulundu.

Müsabakanın son bölümünde iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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