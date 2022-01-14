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Beşiktaş Teknik sorumlusu Karaveli ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut açıklamalarda bulundu
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Spor, Futbol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: Hücumda istediklerimizi yapamadık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçta hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Ercan Doğan   | 14.01.2022
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: Hücumda istediklerimizi yapamadık

İstanbul

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk yarıda savunma anlamında istediğimizi oynasak da hücumda bunları yapamadık." dedi.

İlk yarıda yakaladıkları geçişleri değerlendiremediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda Beşiktaş'ın zaten üzerimize geleceğini biliyorduk ama maalesef önde topu çok fazla ve çok çabuk kaybettik. Basit hatalar yaptık. Oyuncularıma merkezde topu fazla kullanmamamız gerektiğini söylesem de bu şekilde kaybettiğimiz topla golü yedik. Rakibe fazla gol pozisyonu vermedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.


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