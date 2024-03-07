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Spor, Futbol

Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı

Mehmet Akif Parlak  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı

Gaziantep

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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