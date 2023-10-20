Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Gaziantep
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Akdeniz ekibi 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Bitexen Antalyaspor'da da sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.