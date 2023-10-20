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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Okan Coşkun, Oktay Özden  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Gaziantep

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Akdeniz ekibi 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Bitexen Antalyaspor'da da sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.

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