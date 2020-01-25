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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekiz ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Andre Sousa'yı kadrosuna kattı.

Adsız Günebakan   | 25.01.2020
Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekiz ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Andre Sousa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 260 resmi müsabakaya çıkan Andre Sousa, 16 gol kaydetti.

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