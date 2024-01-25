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Spor, Futbol

Gaziantep FK’nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Mehmet Akif Parlak  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Gaziantep FK’nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2, Atakaş Hatayspor ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı, Fenerbahçe’ye ise 1-0 yenildi.

Dün Konya temsilcisiyle oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisinin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligde topladığı 23 puanla 14. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

İki oyuncu cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören Mustafa Eskihalleç ile Ogüz Özçiçek cezalı duruma düştü.

Her iki oyuncu, ligin 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.


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