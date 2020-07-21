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Spor, Futbol

Gaziantep FK ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica, "İnanıyorum ki 7 maçlık yenilmezlik serisini galibiyetle taçlandırıp ligi tamamlarız." dedi.

Kerem Kocalar   | 21.07.2020
Gaziantep FK ligi galibiyetle tamamlamak istiyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş /AA

Gaziantep

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gerçekleştirilen 7 haftada 11 puan toplayan Gaziantep Futbol Kulübü, bu dönemde yenilmeyen tek takım unvanını devam ettirdi.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ligde geride kalan 33 hafta sonunda 43 puana ulaştı.

Şu an ligde 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Kovid-19 salgını sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını sevindirdi.

Sezon başında ligi ilk 10 takım arasında bitirmek için kendisine hedef belirleyen kırmızı-siyahlılar, sezonu deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlayacak.

Ligde kalabilmek için maçı kazanmak zorunda olan ve rakiplerinin de mağlubiyet yaşamasını bekleyecek olan Malatya ekibine karşı Gaziantep FK, galibiyete ulaşıp ligi 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Sumudica: Sahaya kendi karakterimizi koymaya çalışacağız

Teknik Direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrasında gösterilen performansla yakalanan başarının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önemli takımlarının bu süreçte ciddi yaralar aldığını anlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Biz ise hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz. Yedi maçlık yenilmeme serisi gerçekten önemli. Bu süreçte ligde kalma savaşı veren veya üst sıraları kovalayan takımlarla da mücadele ettik. Buna rağmen istediğimiz sonuçları aldık. En azından kaybetmedik. Ligin son haftasında da bu seriyi sürdürmek isteriz. Bu hafta Malatya maçı var. Malatya, ligde kalabilmek için son kozunu oynayacak ama biz de daha önceki maçlar gibi rakibin durumuyla ilgilenmeden sahaya kendi karakterimizi koymaya çalışacağız. İnanıyorum ki 7 maçlık yenilmezlik serisini galibiyetle taçlandırıp ligi tamamlarız."

Rumen teknik adam, sezon boyunca sahada her şeyini ortaya koyan futbolcularına da teşekkür etti.

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