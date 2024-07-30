Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu Enric Saborit ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Saborit'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Enric Saborit'e kulübümüze ‘hoş geldin’ diyor armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.