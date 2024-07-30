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Spor, Futbol

Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.

Adsız Günebakan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu Enric Saborit ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Saborit'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Enric Saborit'e kulübümüze ‘hoş geldin’ diyor armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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