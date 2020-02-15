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Spor, Futbol

Gaziantep FK, haksız kararla cezalı olduğuna inandığı Kenan Özer'e hak edişlerini ödeyecek

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek futbolcusu Kenan Özer'e, bu maça ilişkin hak edişlerini ödeyecek.

Kerem Kocalar   | 15.02.2020
Gaziantep FK, haksız kararla cezalı olduğuna inandığı Kenan Özer'e hak edişlerini ödeyecek

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek futbolcusu Kenan Özer'e, bu maça ilişkin hak edişlerini ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Kenan Özer'in, ligde oynanan Beşiktaş maçında haksız bir sarı kart gördüğü iddia edildi.

Bu yüzden cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcumuz Kenan Özer’in haksız olarak gördüğü sarı kartın ardından Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacak olmasına rağmen, yönetim kurulumuz futbolcumuza hak edişlerini (maç başı ücret, galibiyet primi) ödeme kararı almıştır. Futbolumuzda yaşanılan bu üzücü hatalara karşı, kulübümüzün dik duruşu devam edecek."

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