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Galatasaray takım kafilesi, 24. şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a hareket ediyor.
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Spor, Futbol

Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti

2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Can Öcal  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

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