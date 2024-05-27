Galatasaraylı oyuncular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti

İstanbul
Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.
#Canlı: Galatasaray takım kafilesi, 24. şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Lisesi’nden Rams Park’a hareket ediyor https://t.co/BYU4Yx0eAu— AA Canlı (@AACanli) May 27, 2024
Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.
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