Galatasaraylı futbolcu Marcao antrenmanda sakatlandı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun dün gerçekleştirilen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu bildirildi.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcuda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği aktarıldı.
Marcao Teixeira'nın tedavisine başlandığı duyuruldu.
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