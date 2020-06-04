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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Marcao antrenmanda sakatlandı

Galatasaray'da antrenmanda sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edildi.

Ercan Çakar   | 04.06.2020
Galatasaraylı futbolcu Marcao antrenmanda sakatlandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun dün gerçekleştirilen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu bildirildi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcuda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği aktarıldı.

Marcao Teixeira'nın tedavisine başlandığı duyuruldu.


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