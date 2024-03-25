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Spor, Futbol, İsrail-Filistin çatışması

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

Süha Gür  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah'ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!"

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