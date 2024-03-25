Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.
İstanbul
Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah’ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle! #AlShifaHospital #ŞifaHastanesi… pic.twitter.com/kDizCSPK0k— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) March 24, 2024
"İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah'ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.