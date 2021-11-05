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Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu: Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ercan Çakar   | 05.11.2021
Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu: Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik

Istanbul

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Halil Dervişoğlu, maçta çok fazla pozisyon bulduklarını anlatarak, "Orada en az bir gol daha çıkarmamız lazımdı. Bu bize bir ders oldu. Ayrıca skoru korumamız lazımdı. Pozisyonlarda bir gol daha bulmamız gerekiyordu. Bütün takım iyi mücadele etti. Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik. Takım olarak bu maçı yenilgi gibi hissettik." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istediklerini aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Büyük takımda oynuyorsanız hayalleriniz de büyük oluyor. Avrupa Ligi'nde elimizde büyük bir şans var. Elimizden geleninin fazlasını vereceğiz. İnşallah takım olarak büyük bir başarı elde ederiz." diye konuştu.

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