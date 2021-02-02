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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray, Portekiz'in Benfica Kulübünden kiraladığı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Berad Büyük   | 02.02.2021
Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı

Istanbul

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "21 Ocak 2021 tarihinde Kovid-19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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