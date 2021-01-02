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Galatasaray Kulübü doktoru, Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin sağlık durumu: Bütün gelişmeler olumlu yönde

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin durumunun olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Berad Büyük   | 02.01.2021
Galatasaraylı futbolcu Elabdellaoui'nin sağlık durumu: Bütün gelişmeler olumlu yönde

Istanbul

Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "İlk önce medikal tedaviye başladık durumu değerlendirdikten sonra. Hatta bu tedavinin cerrahi bölümü yılbaşı gecesi başladı. Sanıyorum müdahale saat 4-5 gibi bitti. Daha sonra hastanın gözünün durumuna göre medikal tedaviye başladık. Bugün de daha önce planladığımız hatta ilk gördüğümüzde planladığımız yüzey rekonstrüksiyonu için bir müdahalede bulunduk. Daha önceden hazırlığını yaptığımız bir prosedürdü. Şimdiden sonra tekrar yarın sabah görüp medikal tedavisine devam edeceğiz."diye konuştu.

Vedat Kaya, "Görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Şu ana kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek bütün doku yüzeyini olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şey olumlu gitti." ifadelerini kullandı.

Görmenin her travmadan etkileneceğini belirten Kaya, bunu minimuma indirmeye çalıştıklarını aktardı.

Yener İnce: Yüzünde ikinci derece yanık var

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de oyuncunun sağ gözünün olaydan daha çok etkilendiğini söyledi.

Oyuncunun gözü dışında problemi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan İnce, "Yüzünde ikinci derece yanık var ama plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını ileriki dönemde tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alacaklarını söylüyorlar. Onun da tedavisine aynı anda başladık. Tabi burada göz daha ön planda olduğu için onun üstünden yürüyoruz." ifadelerini kullandı.



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