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Spor, Futbol

Galatasaraylı Feghouli Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, "Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.

Emrah Oktay   | 06.07.2020
Galatasaraylı Feghouli Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, alınan 3-1'lik mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını belirtti.

Cezayirli futbolcu, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor müsabakasında rakibi Manuel da Costa'ya tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

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