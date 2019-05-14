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Spor, Futbol

Galatasaray'ın kupa finalindeki rakibi Akhisarspor

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Sivas'ta Ege temsilcisiyle karşılaşacak.

Emrah Oktay   | 14.05.2019
Galatasaray'ın kupa finalindeki rakibi Akhisarspor

İstanbul

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Sivas'ta organizasyonun son şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final müsabakası, ATV'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kostantinos Mitroglou, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. 

23. kez finalde 

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finalde mücadele edecek.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5'ini kaybetti.

Terim, kupada rekora ortak olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası'nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girmek istiyor.

Süper Lig'de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Akhisarspor'u mağlup etmeleri durumunda 3. kez Türkiye Kupası'nı kaldıracak.

Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olmak için mücadele edecek.

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