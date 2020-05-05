Euro
7.68
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,696.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçirecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirildi.

Ercan Çakar   | 05.05.2020
Galatasaray'dan açıklama: Mustafa Cengiz yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçirecek

İstanbul

Galatasaray Kulübünden Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.

Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, "Başkanımızın tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Ankaragücü Başkanı Mert: Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuzun durumu ağır değil
Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek
Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak

Benzer haberler

'Mustafa Cengiz yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçirecek'

'Mustafa Cengiz yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçirecek'

Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı

Türk Eczacıları Birliği maskelerin eczanelerde satılmasını talep ediyor

Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi

Taşınabilir fototerapi cihazıyla evde 'mavi ışık' tedavisi dönemi
Kovid-19 hastalarına umut olacak ilaç 'TR-C 19' ruhsat aşamasında

Kovid-19 hastalarına umut olacak ilaç 'TR-C 19' ruhsat aşamasında
Uzmanından 'iftarı küçük porsiyonlarla yapın' önerisi

Uzmanından 'iftarı küçük porsiyonlarla yapın' önerisi