Galatasaray'da üç futbolcunun daha Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Galatasaray, Kovid-19 PCR testlerinde üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.
İstanbul
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Galatasaray Kulübü, üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım arası sonrası futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Kovid-19 PCR testlerinde üç oyuncunun sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.
Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
Daha önce de milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla sarı-kırmızılı takımdaki vaka sayısı beşe yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.