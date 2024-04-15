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Spor, Futbol

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Hilmi Sever  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.

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