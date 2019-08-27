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Spor, Futbol

Galatasaray'da Denetim Kurulu için tedbir kararı talebi kabul edildi

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

Murat Kaya   | 27.08.2019
Galatasaray'da Denetim Kurulu için tedbir kararı talebi kabul edildi

İstanbul

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

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