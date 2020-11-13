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Spor, Futbol

Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Berad Büyük   | 13.11.2020
Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Kovid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.


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