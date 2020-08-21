Euro
8.58
Dolar
7.26
BIST 100
1,131.01
Altın
1,932.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.

Hilmi Sever   | 21.08.2020
Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

İstanbul

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamada, futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takiplerinin yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın dünyanın en çok etkileşim alan kulüpleri arasında yer aldığının savunulduğu açıklamada uygulama sayesinde bu potansiyeli gelire dönüştürmenin yanı sıra kulübün taraftarlarını daha yakından tanımasına vesile olacağı ifade edildi.

Galatasaray taraftarının uygulamayı cep telefonlarına indirerek kulüplerine ekonomik destek olacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech: Veriler olumlu olursa ekimde Kovid-19 aşısı için onay başvurusu yapılacak
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 875 bini geçti
Hastalığı zorlu bir tedaviyle atlatan genç doktorlar 'tedbir' çağrısı yaptı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 946 bini geçti
Brezilya'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1204 kişi öldü

Benzer haberler

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

Medipol Başakşehir Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Küme düşme ve yabancı kontenjanı kararları gözden geçirilmeli

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: Bu çatı altında olmak büyük onur

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: Bu çatı altında olmak büyük onur
Fransa liginde santra zamanı

Fransa liginde santra zamanı
İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu