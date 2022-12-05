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Spor, Futbol

Galatasaray, yarın Villarreal'i konuk edecek

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, yarın İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 05.12.2022
Galatasaray, yarın Villarreal'i konuk edecek

İstanbul

Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1

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