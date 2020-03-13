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Spor, Futbol

Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor.

Süha Gür   | 13.03.2020
Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.

Beşiktaş

Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi.

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