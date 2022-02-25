Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
Son 16 turunda eşleşmeler
Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)
Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.