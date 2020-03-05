Galatasaray, Türk Telekomünikasyon ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon AŞ arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağını açıkladı.
İstanbul
Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon AŞ arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekomünikasyon ile olan isim hakkı sözleşmesinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağını ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalındığını bildirdi.
Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Galatasaray'a 2020-2021 sezonu için 30 milyon lira ödeneceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.