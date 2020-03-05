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Spor, Futbol

Galatasaray, Türk Telekomünikasyon ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon AŞ arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağını açıkladı.

Ercan Doğan   | 05.03.2020
Galatasaray, Türk Telekomünikasyon ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon AŞ arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekomünikasyon ile olan isim hakkı sözleşmesinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağını ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalındığını bildirdi.

Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından Galatasaray'a 2020-2021 sezonu için 30 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

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