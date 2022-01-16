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Spor, Futbol

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor

Deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, "Oyuncularımız aslında iyi oyuncular. Kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular." dedi.

Erdal Türkoğlu   | 16.01.2022
Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor

Hatay

Torrent, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Ahmet Çalık’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Bir soru üzerine Torrent, "Şu anki teknolojiyi düşündüğümüz zaman bir günde 4 maç izleyebiliyorum, çalışanlarım da tabi. Diğer günlerde de bu şekilde yoğun çalışma içerisindeydik. Rakibi gayet net bir şekilde biliyorduk. Şu an tabii kadroda eksiklerimiz var. Afrika Kupası'na gidenler var, sakat oyuncularımız var. Fakat biz bahane bulmayacağız. Daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Torrent, Galatasaray'a daha önce yardımcı antrenör olarak geleceği iddiaları olduğunun belirtilmesi üzerine "Ben sadece Guardiola'nın yanındayken yardımcı antrenördüm. Ondan öncesinde de teknik direktör olarak görev yapıyordum. Son 3 yıldır da teknik direktör olarak görev yapıyordum. Ben Güney Amerika'dan da aslında teklifler almıştım. Fakat Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu Avrupa'da da biliniyor. Bu teklifi aldıktan sonra hiçbir soru işareti kalmadı. Burayı tercih ettim." diye konuştu.

Oyuncuların daha iyi daha fazla çalışması gerektiğini anlatan Torrent, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız aslında iyi oyuncular. Kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yazın bir transfer sezonu olacak. Kendi başına karar veren bir teknik direktör de değilim. Kulüple birlikte kararlar alacağım transferle ilgili. Öncelikle Galatasaray taraftarı çok önemli, onlara hak ettiği şeyi vermemiz gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmalıyız. Sadece bir sonrakini düşünerek çalışmamız gerekiyor. İki maç üst üste kazandığımız anda takım bir anda değişiklik gösterecektir. Çünkü bu kaliteye sahip. Bazı dakikalarda da çok güzel oynadılar. Topa sahip olduğumuzda hem hücumu hem de savunmayı düşünmemiz gerekiyor. Bu dengeyi kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Torrent, "Fatih Terim’in ardından gelmenin bir baskısını hissediyor musunuz?" sorusunu da "Fatih Terim Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da futbol kariyeriyle çok saygı duyulan bir insan. Futbol dünyasında en önemli şey kulüplerdir. Oyuncuların, hocaların kulüplerle de geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdır. Ben kendimi Terim ile karşılaştırma ya da rekabet etme durumunda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Ben burada çok çalışmak ve takımla başarılı olmak istiyorum." şeklinde cevapladı.

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